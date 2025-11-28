Spectacle familiale Plantée ! Lamazière-Basse
Spectacle familiale Plantée ! Lamazière-Basse vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle familiale Plantée !
1 Place de la Mairie Lamazière-Basse Corrèze
2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Notre village accueillera Ciboulette, une héroïne pas comme les autres… Devenue plante verte pour de vrai, elle découvre la vie du côté chlorophylle !
Entre rires, poésie et élan écologique, ce spectacle burlesque invite petits et grands à cultiver la confiance en soi et l’amour du vivant.
Une belle aventure à partager en famille !
Spectacle accessible dès 5 ans
Boisson et encas sur place .
1 Place de la Mairie Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 40 64 30 comitedesfeteslamaziere@gmail.com
