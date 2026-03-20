Spectacle Famille La valise Cie Ezec Le Floc’h

Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Tous les mardis à 18h30 à Sokoburu, offrez vous un spectacle Famille ! Ce soir, Ezec Le Floc’h présente la Valise.

Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude… .

Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Famille La valise Cie Ezec Le Floc’h

L’événement Spectacle Famille La valise Cie Ezec Le Floc’h Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce