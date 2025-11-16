Spectacle famille “Librairie Chamboul’tout” Médiathèque l’Echappée Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 11:00 – 11:35

Gratuit : non 5 € Tarif unique : 5€Billetterie en ligne En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre… et il déteste encore plus les enfants, jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change à tout jamais.Il ne savait pas raconter d’histoire, mais un jour, un coup de livres sur la tête, lui a donné un don, celui d’être le plus formidable raconteur d’histoires, toutes plus fantastiques et rocambolesques que les autres.Les livres deviennent alors tantôt des baleines, des îles, des châteaux, des casques de chevaliers, et tantôt des poissons-chiens, des fleuves, des bateaux ! Deux séances : 11h et 16hDurée : 35’Public : à partir de 4 ans

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840

0240130000