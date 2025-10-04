Spectacle familles Lantriac
Spectacle familles Lantriac samedi 4 octobre 2025.
Spectacle familles
Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Prix libre et conscient, minimum de 5€/pers.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Spectacle « aile bourdonne », adapté au jeune public
Buvette et goûter sur place. Organisé par l’APE de l’école privée.
.
Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
The « aile bourdonne » show, suitable for young audiences
Refreshments and snacks on site. Organized by the APE of the private school.
German :
Schauspiel « aile bourdonne », geeignet für ein junges Publikum
Getränke und Snacks vor Ort. Organisiert von der Elternvereinigung der Privatschule.
Italiano :
Lo spettacolo « aile bourdonne », adatto a un pubblico giovane
Rinfresco e merenda sul posto. Organizzato dall’APE della scuola pubblica.
Espanol :
El espectáculo « aile bourdonne », apto para el público infantil
Refrescos y tentempiés in situ. Organizado por la APE de la escuela pública.
L’événement Spectacle familles Lantriac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal