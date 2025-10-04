Spectacle familles Lantriac

Spectacle familles Lantriac samedi 4 octobre 2025.

Spectacle familles

Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Prix libre et conscient, minimum de 5€/pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Spectacle « aile bourdonne », adapté au jeune public

Buvette et goûter sur place. Organisé par l’APE de l’école privée.

Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

The « aile bourdonne » show, suitable for young audiences

Refreshments and snacks on site. Organized by the APE of the private school.

German :

Schauspiel « aile bourdonne », geeignet für ein junges Publikum

Getränke und Snacks vor Ort. Organisiert von der Elternvereinigung der Privatschule.

Italiano :

Lo spettacolo « aile bourdonne », adatto a un pubblico giovane

Rinfresco e merenda sul posto. Organizzato dall’APE della scuola pubblica.

Espanol :

El espectáculo « aile bourdonne », apto para el público infantil

Refrescos y tentempiés in situ. Organizado por la APE de la escuela pública.

