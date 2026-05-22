Spectacle Fanny Wolff dans (Dé)tendue ! La Comédie de Metz Metz
Spectacle Fanny Wolff dans (Dé)tendue ! La Comédie de Metz Metz vendredi 29 mai 2026.
Metz
Spectacle Fanny Wolff dans (Dé)tendue !
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 20:15:00
Date(s) :
2026-05-29
Fanny Wolff a du mal à se détendre… Ça peut se comprendre ! Sa vie est semée d’embûches elle est allergique à tout, fait des oedèmes pour tout et réussit même à attraper une angine par 40 degrés.
Ne lui parlez plus de spa, de vacances ou de nouvelles thérapies, vous aggraveriez son cas. Même les gens zen la crispent !
Cette pile électrique nous dévoile les improbables mais véridiques histoires de son quotidien. Parviendra-t-elle à se détendre ? Une chose est sûre vous elle vous détendra !Adultes
22 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Fanny Wolff has trouble relaxing… Understandably so! Her life is full of pitfalls: she’s allergic to everything, gets oedemas from everything and even manages to catch angina in 40-degree weather.
Don’t talk to her about spas, vacations or new therapies, you’ll only make her worse. Even zen people make her tense!
This electric battery reveals the improbable but true stories of her daily life. Will she be able to relax? One thing’s for sure: she’ll relax you!
L’événement Spectacle Fanny Wolff dans (Dé)tendue ! Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ
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