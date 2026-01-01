Spectacle Fans des années 80 Créhange

Spectacle Fans des années 80

Le Créanto avec Le Tourdion vous proposent un retour en arrière pour vous faire redécouvrir les incontournables de la chanson française de cette décennie.Tout public

4 rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est +33 3 87 94 26 26

English :

Le Créanto and Le Tourdion take you back in time to rediscover the must-have French songs of this decade.

