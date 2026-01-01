Spectacle Fans des années 80 Créhange
Spectacle Fans des années 80 Créhange samedi 31 janvier 2026.
Spectacle Fans des années 80
4 rue de Metz Créhange Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00
Le Créanto avec Le Tourdion vous proposent un retour en arrière pour vous faire redécouvrir les incontournables de la chanson française de cette décennie.Tout public
English :
Le Créanto and Le Tourdion take you back in time to rediscover the must-have French songs of this decade.
