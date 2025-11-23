Spectacle « Fantaisie polaire » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 20 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Au commencement, tout est blanc ! Demoiselle Sapin, ours Polaire, Bonhomme d’Hiver, terre et ciel, blancs, attendent. Tout à coup, c’est l’enchantement joyeux. Un conte d’hiver tout en douceur.

Un spectacle petite enfance de 25 minutes. À partir de 6 mois et jusqu’à 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T11:30:00.000+01:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/spectacle/fantaisie-polaire

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine