Spectacle: Fantasia Espace Daniel Balavoine Gan

Spectacle: Fantasia

Espace Daniel Balavoine Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

À Gan, aux portes de Pau et au cœur de l’agglomération béarnaise, la maison pour tous accueille un moment de pur enchantement.

Avec Fantasia , la magie opère en famille ! Pirates, princesses, génie malicieux et une souris bien connue embarquent petits et grands dans un tourbillon d’émotions. Costumes éblouissants, musiques entraînantes et chorégraphies rythmées font de ce spectacle une véritable fête des sens. .

