Spectacle Fantasia Espace Joséphine Baker Périgueux

Spectacle Fantasia

Espace Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux

Tarif : 19 EUR

Tarif réduit

2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Plongez dans l’univers féerique de Fantasia !

La plus célèbre des souris et tous ses amis vous invitent à un voyage magique où se croisent Jack Sparrow, Blanche-Neige, Olaf, Clochette, Cendrillon, la Belle et la Bête, le Génie et bien sûr Mickey Mouse !

Ce spectacle grandiose mêle chansons cultes, rires et émerveillement, sans oublier les incontournables Anna et Elsa entonnant le mythique Libérée, délivrée

Costumes somptueux, chorégraphies éblouissantes et mise en scène survitaminée font de Fantasia un moment de fête irrésistible à vivre en famille.

Le spectacle a lieu le dimanche 09 novembre 2025 à 15h00 à l’espace Joséphine Baker à Périgueux. .

Espace Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

