Spectacle Fantasia TARBES Tarbes
Spectacle Fantasia TARBES Tarbes samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Fantasia
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 16:20:00
Date(s) :
2025-11-22
Le spectacle musical en tournée !
La plus célèbre des souris et tous ses amis vous donnent rendez-vous pour un voyage magique !
Jack Sparrow, Blanche-Neige, Olaf, Clochette, Cendrillon, la Belle et la Bête, le Génie, Mickey Mouse’ ils sont tous là et donnent rendez-vous à leurs jeunes fans pour un après-midi de fête !
Peu manquent à l’appel et le show Fantasia n’oublie pas d’intégrer les nouveaux héros, comme les soeurs Anna et Elsa, de La Reine des neiges et le fameux Libérée, délivrée , repris en choeur par tous les petits pirates et princesses. Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des tableaux drôles et survitaminés un show d’une efficacité redoutable et irrésistible, à partager en famille !
Production La Bonne Prod
Artistes Troupe en Scène
INFOS & BILLETTERIE > Voir site internet (bloc Coordonnées)
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 28 04 19 contact.labonneprod@gmail.com
English :
The musical on tour!
The most famous of mice and all his friends join us for a magical journey!
Jack Sparrow, Snow White, Olaf, Tinkerbell, Cinderella, Beauty and the Beast, the Genie, Mickey Mouse’: they’re all here, and their young fans are invited to join them for an afternoon of fun!
Few are missing, and the Fantasia show doesn’t forget to include the new heroes, like sisters Anna and Elsa, from The Snow Queen , and the famous Libérée, délivrée , taken up in chorus by all the little pirates and princesses. A flamboyant show, prestigious costumes, funny and supercharged tableaux: a show of formidable and irresistible efficiency, to be shared with the whole family!
Production La Bonne Prod
Performers Troupe en Scène
INFO & BOOKING > See website (Contact block)
German :
Das Musical auf Tournee!
Die berühmteste aller Mäuse und all ihre Freunde laden Sie zu einer magischen Reise ein!
Jack Sparrow, Schneewittchen, Olaf, Tinkerbell, Cinderella, die Schöne und das Biest, der Dschinni, Mickey Mouse’: Sie sind alle da und verabreden sich mit ihren jungen Fans für einen Nachmittag voller Spaß!
Nur wenige fehlen, und die Fantasia-Show vergisst nicht, neue Helden wie die Schwestern Anna und Elsa aus Die Schneekönigin und das berühmte Befreit, befreit , das von allen kleinen Piraten und Prinzessinnen im Chor gesungen wird, einzubinden. Ein flammendes Spektakel, prestigeträchtige Kostüme, lustige und aufgeladene Bilder: eine unwiderstehlich effiziente Show, an der die ganze Familie teilhaben kann!
Produktion: La Bonne Prod
Künstler Troupe en Scène
INFOS & TICKETTERIE > Siehe Website (Block Kontaktdaten)
Italiano :
Il musical in tour!
Il più famoso dei topi e tutti i suoi amici sono qui per accompagnarvi in un viaggio magico!
Jack Sparrow, Biancaneve, Olaf, Campanellino, Cenerentola, La Bella e la Bestia, il Genio, Topolino: sono tutti qui per incontrare i loro piccoli fan per un pomeriggio di divertimento!
Pochi mancano, e lo spettacolo di Fantasia non dimentica di includere i nuovi eroi, come le sorelle Anna ed Elsa de La regina delle nevi e la famosa Libérée, délivrée , cantata in coro da tutti i piccoli pirati e principesse. È uno spettacolo sgargiante, con costumi prestigiosi e scene divertenti e ad alto tasso di tensione: uno spettacolo irresistibilmente efficace, che piacerà a tutta la famiglia!
Produzione: La Bonne Prod
Interpreti Troupe en Scène
INFO E BIGLIETTI > Vedere il sito web (Blocco contatti)
Espanol :
El musical de gira
El más famoso de los ratones y todos sus amigos están aquí para llevarte a un viaje mágico
Jack Sparrow, Blancanieves, Olaf, Campanilla, Cenicienta, La Bella y la Bestia, el Genio, Mickey Mouse’: ¡todos están aquí para encontrarse con sus jóvenes fans y pasar una tarde de diversión!
Pocos faltan, y el espectáculo Fantasía no olvida incluir a los nuevos héroes, como las hermanas Anna y Elsa de La Reina de las Nieves y el famoso Libérée, délivrée , cantado a coro por todos los pequeños piratas y princesas. Es un espectáculo extravagante, con trajes prestigiosos y escenas divertidas y trepidantes: ¡un espectáculo irresistiblemente eficaz, para disfrutar en familia!
Producción: La Bonne Prod
Intérpretes Compañía en escena
INFORMACIÓN Y ENTRADAS > Ver sitio web (Bloque de datos de contacto)
L’événement Spectacle Fantasia Tarbes a été mis à jour le 2025-10-22 par OT de Tarbes|CDT65