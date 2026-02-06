Spectacle | Fantasio Théâtre du Roi de Coeur Bergerac

Spectacle | Fantasio

Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Fantasio est cynique, blasé, révolté. Il s’ennuie, malgré sa jeunesse.

Ce que Fantasio cherche au plus profond de lui, c’est une grande pensée, une grande action à accomplir.

Celle-ci se présente à lui le jour où l’on prépare le mariage forcé de la princesse Elsbeth avec le fat et ridicule prince de Mantoue.

Fantasio prend alors la place du fou de la Cour qui vient de mourir, et sous ce déguisement, tente de convaincre l’héritière du trône d’obéir à son cœur plutôt qu’à la raison d’État.

Écrite pour être lue et faire théâtre dans un fauteuil , cette comédie pleine de fougue, d’élan et de romantisme révèle un auteur de génie et des héros d’une modernité touchante, désarmante… percutante ! .

+33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

