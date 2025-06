Spectacle Fantasio – Nay 24 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle Fantasio 13 Pl. de la République BP 23 Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 20:10:00

Date(s) :

2025-07-24

Texte Alfred de Musset

Mise en scène Emilie Lacoste

Fantasio est né d’une collaboration entre Emilie Lacoste, jeune metteuse en scène paloise formée à la Comédie Française, et les acteurs en dernier cycle du Conservatoire à rayonnement régional de Pau et le Centre de Recherche et de Création Théâtrale de la Ville de Pau.

Fantasio raconte l’histoire d’une bande de jeunes qui meurent d’ennui dans les rues de Bavière jusqu’au jour où… surprise, le bouffon du roi meurt. C’est lui, Fantasio, jeune homme insolent et audacieux qui décide de prendre cette place et d’entrer dans le monde merveilleux des Princes et Princesses. Ce changement de costume renverse tout et le sentiment de la vie revient avec force dans un monde qui se donnait comme désespérant. .

13 Pl. de la République BP 23

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65

English : Spectacle Fantasio

German : Spectacle Fantasio

Italiano :

Espanol : Spectacle Fantasio

L’événement Spectacle Fantasio Nay a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay