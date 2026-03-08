SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE Béziers

SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Théâtre et musique deux ados trouvent espoir et résilience grâce à l’amitié et au soutien des proches.

Ce spectacle théâtral et musical met en scène, avec poésie et énergie, la résilience de deux adolescents confrontés à la violence de leur cité et aux difficultés scolaires et familiales. Grâce à l’amitié, l’amour et le soutien des enseignants et proches, ils trouvent un chemin d’espoir. Une performance scénique vibrante, à la parole forte et libératrice, avec Sabine Pernette et Yves Gaudin.

Par la Compagnie La Marotte, dans le cadre du Printemps des Poètes . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Theater and music: two teenagers find hope and resilience through friendship and support.

