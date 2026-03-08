SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE Béziers
SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE Béziers dimanche 15 mars 2026.
SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Théâtre et musique deux ados trouvent espoir et résilience grâce à l’amitié et au soutien des proches.
Ce spectacle théâtral et musical met en scène, avec poésie et énergie, la résilience de deux adolescents confrontés à la violence de leur cité et aux difficultés scolaires et familiales. Grâce à l’amitié, l’amour et le soutien des enseignants et proches, ils trouvent un chemin d’espoir. Une performance scénique vibrante, à la parole forte et libératrice, avec Sabine Pernette et Yves Gaudin.
Par la Compagnie La Marotte, dans le cadre du Printemps des Poètes . .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater and music: two teenagers find hope and resilience through friendship and support.
L’événement SPECTACLE FARWEST PAR LA CIE LA MAROTTE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34