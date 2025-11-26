Spectacle Faust au village Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors
Spectacle Faust au village Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors mercredi 26 novembre 2025.
Spectacle Faust au village
Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 28 – 28 – EUR
Repas + spectacle
Début : 2025-11-26 20:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Une nouvelle de Jean Giono interprétée par Baptiste Relat
Alors qu’il arpente avec son transporteur les routes d’un Trièves ré-inventé par Giono, notre villageois fait la rencontre d’un étrange auto-stoppeur qui lui demande de le déposer à la gare de Lus
Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 29 48 basenaturevercors@gmail.com
English :
A short story by Jean Giono performed by Baptiste Relat
As he travels the roads of the Trièves reinvented by Giono, our villager meets a strange hitchhiker who asks him to drop him off at the Lus station
German :
Eine Kurzgeschichte von Jean Giono, interpretiert von Baptiste Relat
Während er mit seinem Transporter durch das von Giono neu erfundene Trièves fährt, trifft unser Dorfbewohner auf einen seltsamen Anhalter, der ihn bittet, ihn am Bahnhof von Lus mitzunehmen
Italiano :
Un racconto di Jean Giono interpretato da Baptiste Relat
Mentre percorre le strade delle Trièves reinventate da Giono, il nostro paesano incontra uno strano autostoppista che gli chiede di lasciarlo alla stazione di Lus
Espanol :
Un cuento de Jean Giono interpretado por Baptiste Relat
Mientras recorre las carreteras de las Trièves reinventadas por Giono, nuestro aldeano se encuentra con un extraño autoestopista que le pide que le deje en la estación de Lus
