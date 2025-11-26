Spectacle Faust au village Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors

Spectacle Faust au village

Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 28 – 28 – EUR

Repas + spectacle

Date : 2025-11-26 20:30:00

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Une nouvelle de Jean Giono interprétée par Baptiste Relat

Alors qu’il arpente avec son transporteur les routes d’un Trièves ré-inventé par Giono, notre villageois fait la rencontre d’un étrange auto-stoppeur qui lui demande de le déposer à la gare de Lus

.

Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 29 48 basenaturevercors@gmail.com

English :

A short story by Jean Giono performed by Baptiste Relat

As he travels the roads of the Trièves reinvented by Giono, our villager meets a strange hitchhiker who asks him to drop him off at the Lus station

German :

Eine Kurzgeschichte von Jean Giono, interpretiert von Baptiste Relat

Während er mit seinem Transporter durch das von Giono neu erfundene Trièves fährt, trifft unser Dorfbewohner auf einen seltsamen Anhalter, der ihn bittet, ihn am Bahnhof von Lus mitzunehmen

Italiano :

Un racconto di Jean Giono interpretato da Baptiste Relat

Mentre percorre le strade delle Trièves reinventate da Giono, il nostro paesano incontra uno strano autostoppista che gli chiede di lasciarlo alla stazione di Lus

Espanol :

Un cuento de Jean Giono interpretado por Baptiste Relat

Mientras recorre las carreteras de las Trièves reinventadas por Giono, nuestro aldeano se encuentra con un extraño autoestopista que le pide que le deje en la estación de Lus

