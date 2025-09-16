Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties Niort

Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties Niort dimanche 1 février 2026.

Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : 17.8 – 17.8 – 17.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse !

Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vraie vie !

Ce qui les réunis l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à surtout ne jamais se laisser faire.

Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles. .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ouragan.du.rire@gmail.com

English : Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties

German : Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties

Italiano :

Espanol : Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties

L’événement Spectacle Faut âs pousser papy et mamy dans les orties Niort a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Niort Marais Poitevin