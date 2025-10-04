Spectacle « FAUT RIGOLER ! » Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle « FAUT RIGOLER ! » Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 4 octobre 2025.

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Ce nouveau spectacle de chansonnier et imitateur a pour but de dire de l’actualité locale et nationale. Au détour de ses parodies, dites, chantées ou imitées, et de ses sketchs, Yves Ugalde scrute de près « l’actu » et préfère en « rigoler », offrant ainsi au public une réflexion divertissante et enjouée sur le monde qui l’entoure. Le titre du one man show dit tout de son parti pris d’autodérision. De Paris à Saint-Pée-Sur-Nivelle … Spectacle organisé dans le cadre de la semaine bleue. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

