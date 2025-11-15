Spectacle Fées des bulles Baule

Spectacle Fées des bulles

Espace Gérard Daumard Baule Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-15 15:30:00 - 16:00:00

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez assister au spectacle Fées des bulles !

Dans le cadre de la 4e édition du forum Zoom sur la petite enfance Ensemble ! , venez assister au spectacle Fées des bulles !

Fées des bulles… deux fées, artistes de cirque emmèneront pendant 30 minutes les tout-petits dans un univers féérique.

Couleurs, lumières, comptines, musiques, danse, conte et visuels adaptés transporteront les petits spectateurs en herbe dans un monde de bulles et de cirque.

Spectacle sur inscription

De 0 à 6 ans .

Espace Gérard Daumard Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Come and see the Fées des bulles show!

German :

Besuchen Sie die Show Blasenfeen !

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo Fées des bulles !

Espanol :

¡Venga a ver el espectáculo Fées des bulles !

