SPECTACLE FEMME DÉMÉNAGE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

SPECTACLE FEMME DÉMÉNAGE

Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Une tasse de moka préparée par Monsieur Keller est venue perturber la vie jusqu’alors parfaitement réglée de Nicole, femme de ménage. Elle a moins d’une heure pour prendre une décision.

Public à partir de 10 ans.

Durée 1h environ.

Se garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village.

Réservation conseillée

Spectacle Femme déménage de et avec Mylène Lormier du vendredi 27 février 2026 à 19h00 à La Ronceraie, résidence d’artistes à Saint-Laurent-de-Trèves.

Participation libre et consciente minimale 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !)

Réservation conseillée 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com

QUAND Vendredi 27 février 2026 à 19h00 avec un accueil à partir de 18h30

OU Association Joia En Cor La Ronceraie Résidence d’artistes

Rue Tonnance Ferréol, Village Saint-Laurent-de-Trèves 48 400 Cans et Cévennes

PLUS DE DETAILS

18h30 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

19h00 Les portails de La Ronceraie se ferment à 19h00 car à 19h00 nous serons tous dans la salle.

20h00 Soupe de l’amitié pour échanger et partager avec Mylène.

IMPORTANT !

Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone ou par messagerie afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

A cup of mocha prepared by Mr. Keller has disrupted housekeeper Nicole?s perfectly ordered life. She has less than an hour to make a decision

Ages 10 and up.

Running time: approx. 1 hour.

Park in the large parking lot at Saint-Laurent-de-Trèves, at the end of the village.

Reservations recommended

