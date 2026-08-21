Spectacle : FEMMES !, Amphithéâtre – Parc Auguste Badin, Barentin

Informations pratiques

Spectacle : FEMMES ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Amphithéâtre – Parc Auguste Badin Seine-Maritime

Durée 50 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Plus de 80 ans après l’obtention du droit de vote des femmes en France, ce spectacle n’est pas un simple hommage ! C’est un acte vivant, une scène traversée par les voix — celles qu’on a muselées, méprisées, celles qui ont résisté. Les débats parlementaires du Sénat entre 1919 et 1939 s’entremêlent aux voix de femmes de différentes époques, connues ou oubliées, qui répondent, contredisent et retournent le verbe contre les puissants.

-Compagnie les enfants du paradis-

Amphithéâtre – Parc Auguste Badin Rue Auguste Badin, 76360 Barentin Barentin 76360 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©DR