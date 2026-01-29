Spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03 20:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Depuis 2022, Ella & Pitr explorent la peinture sur scène, mettant en jeu le geste pictural avec des supports inattendus.

Humour, accidents et chutes font du spectacle une œuvre vivante, métaphore de leur art et de leur quotidien.

.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2022, Ella & Pitr have been exploring painting on stage, bringing the pictorial gesture into play with unexpected supports.

Humor, accidents and falls make the show a living work, a metaphor for their art and their daily lives.

L’événement Spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération