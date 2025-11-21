Spectacle Festival Décodage, « pas si net » Cernay

Spectacle Festival Décodage, « pas si net » Cernay vendredi 21 novembre 2025.

Spectacle Festival Décodage, « pas si net »

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Pas si net spectacle immersif dès 11 ans. Fake news, réseaux sociaux, identités numériques… Une expérience interactive pour comprendre et questionner notre monde connecté.

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Pas si net: immersive show from age 11. Fake news, social networks, digital identities? An interactive experience to understand and question our connected world.

German :

Pas si net: Immersive Show ab 11 Jahren. Fake News, soziale Netzwerke, digitale Identitäten? Eine interaktive Erfahrung, um unsere vernetzte Welt zu verstehen und zu hinterfragen.

Italiano :

Pas si net: uno spettacolo immersivo per ragazzi dagli 11 anni in su. Fake news, social network, identità digitali? Un’esperienza interattiva per capire e mettere in discussione il nostro mondo connesso.

Espanol :

Pas si net: un espectáculo inmersivo para niños a partir de 11 años. Noticias falsas, redes sociales, identidades digitales.. Una experiencia interactiva para comprender y cuestionar nuestro mundo conectado.

