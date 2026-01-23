Spectacle Festival Rire en Botté Qu’Est-Ce ? Rue Jacques Prévert Plédran

Spectacle Festival Rire en Botté Qu’Est-Ce ?

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18 17:45:00

2026-03-18

Dans le cadre du festival Rire en Botté.

Qu’est-ce? , c’est un spectacle qui va joliment réveiller votre imaginaire. C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole.

Ce sont des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l’accordéon.

À l’arrivée, une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de folles histoires drôles et poétiques ! .

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d'Armor Bretagne

