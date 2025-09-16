Spectacle Fête au village Espace Palante Hillion

Spectacle Fête au village Espace Palante Hillion samedi 11 avril 2026.

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 21:30:00

2026-04-11

La fête au village, ça n’est pas moins de 30 musiciens et musiciennes, 50 chanteuses et 20 danseuses qui débarquent pour 1h15 de spectacle ! Ensemble, les 4 collectifs (Ciorbalkan Orchestra, Les Moniqu’hard, Ziveli et Miscanthus) invitent le public à investir un village imaginaire qui vibrerait au son des balkans et de l’ailleurs. Une ambiance folle et délicieuse, à partager absolument ! .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 36 55

