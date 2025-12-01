Spectacle Fête des mères Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Spectacle Fête des mères

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 19h30.

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12

Quelque part entre les comédies de Jaoui/Bacri et le Perche, Fête des mères est une tragi-comédie qui rend hommage aux fratries, aux gens qui se parlent sans écouter et se comprennent sans se parler.

Venez découvrir Adèle Royné et ses complices extravagants, qui chamboulent tout. La pièce a toutes les apparences d’une bonne comédie bourgeoise, avec ses codes, les ressorts comiques et dramatiques d’une fête de famille on attend maman qui n’arrive pas, personnages caricaturaux, blagues potaches et jalousies fraternelles, fille indigne, retour du fils prodigue… En attendant maman les clichés défilent, comme si ça n’en finissait pas de commencer. Comme s’il fallait faire son deuil de quelque chose aussi, et s’arracher à la matrice. Et puis peu à peu le plateau devient fou, se joue des règles du genre et s’envole dans un tourbillon hilarant. Portée par une troupe d’acteurs formidables, c’est la première pièce à l’écriture délicieusement ciselée d’une toute jeune femme habituée des stand-up et qui promet. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Somewhere between the comedies of Jaoui/Bacri and Le Perche, Mother’s Day is a tragi-comedy that pays tribute to siblings, to people who talk without listening and understand each other without talking.

German :

Irgendwo zwischen den Komödien von Jaoui/Bacri und Perche ist Fête des mères eine Tragikomödie, die eine Hommage an Geschwister ist, an Menschen, die miteinander reden, ohne zuzuhören, und sich verstehen, ohne miteinander zu sprechen.

Italiano :

A metà strada tra le commedie di Jaoui/Bacri e Le Perche, Mother’s Day è una tragicommedia che rende omaggio ai fratelli, alle persone che si parlano senza ascoltare e si capiscono senza parlare.

Espanol :

A medio camino entre las comedias de Jaoui/Bacri y Le Perche, El día de la madre es una tragicomedia que rinde homenaje a los hermanos, a las personas que se hablan sin escuchar y se entienden sin hablar.

