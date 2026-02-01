Spectacle Feu ! Gare à Coulisses Eurre
Spectacle Feu ! Gare à Coulisses Eurre vendredi 27 février 2026.
Spectacle Feu !
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Feu ! se veut à la fois un conte merveilleux, un palpitant thriller du XXIè siècle, une pièce à choix multiples déambulatoire in situ, et une fête de village partagée avec le public.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Feu! is at once a marvellous tale, a thrilling 21st-century thriller, a multiple-choice, site-specific ambulatory piece, and a village fête shared with the public.
