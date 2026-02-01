Spectacle Feu ! Gare à Coulisses Eurre

Spectacle Feu !

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Feu ! se veut à la fois un conte merveilleux, un palpitant thriller du XXIè siècle, une pièce à choix multiples déambulatoire in situ, et une fête de village partagée avec le public.

.

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feu! is at once a marvellous tale, a thrilling 21st-century thriller, a multiple-choice, site-specific ambulatory piece, and a village fête shared with the public.

L’événement Spectacle Feu ! Eurre a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme