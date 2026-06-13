Heimersdorf

Spectacle: Feu Madame Singer

6 rue de la forêt Heimersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-07-19 20:50:00

Date(s) :

2026-07-19

Une intrigue originale et mystérieuse qui mêle tensions du quotidien, humour et suspense.

Dans une ville périurbaine touchée par une grève des éboueurs, les habitants d’une résidence essaient de préserver une vie digne malgré les difficultés du quotidien.

De son côté, Paul Poupon a secrètement pris la décision de tout abandonner la résidence, la ville et son emploi.

Mais ses voisins en ont décidé autrement et le considèrent comme leur chef.

Puis, un événement bouleverse tout Madame Singer est retrouvée assassinée… .

6 rue de la forêt Heimersdorf 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original and mysterious plot that blends everyday tensions, humor and suspense.

L’événement Spectacle: Feu Madame Singer Heimersdorf a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau