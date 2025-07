SPECTACLE FEYDEAU DANS TOUS SES ETATS SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SPECTACLE FEYDEAU DANS TOUS SES ETATS SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan jeudi 7 août 2025.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-07 21:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Soirée Cabaret en l’honneur du vaudeville et du paris de début de siècle. Venez partager un moment festif et convivial avec la troupe.

Un spectacle présenté par la Compagnie Les Ailes du Théâtre

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Cabaret evening in honor of vaudeville and turn-of-the-century Paris. Come and share a festive and convivial moment with the troupe.

Presented by Compagnie Les Ailes du Théâtre

German :

Kabarettabend zu Ehren des Vaudeville und der Paris der Jahrhundertwende. Kommen Sie und teilen Sie einen festlichen und geselligen Moment mit der Truppe.

Eine Vorstellung, präsentiert von der Compagnie Les Ailes du Théâtre

Italiano :

Serata di cabaret in onore del vaudeville e della Parigi di fine secolo. Venite a condividere un momento di festa e convivialità con la troupe.

Uno spettacolo presentato dalla Compagnie Les Ailes du Théâtre

Espanol :

Noche de cabaret en honor del vodevil y del París de principios de siglo. Venga a compartir un momento festivo y de convivencia con la compañía.

Espectáculo presentado por la Compagnie Les Ailes du Théâtre

