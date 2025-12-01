Spectacle Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy Bibliothèque Assia Djebar Paris

Spectacle Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 20 décembre 2025.

Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous en prennent pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie d’un concert et la complicité du public. Dans cet univers où rôde l’humour, on frissonne… de plaisir !

Durée du spectacle : 55 minutes

https://www.helene-palardy.com/spectacles-jeune-public

Sur inscription, à partir de 5 ans

Un spectacle tout public par la conteuse et rockeuse lyrique Hélène Palardy. A partir de 5 ans, sur inscription.

Le samedi 20 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis