Carspach

Spectacle: Fidji

rue du moulin Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Un spectacle drôle et déjanté où humour, absurdité et réflexions félines font bon ménage.

À la recherche de son chat, Starsky en profite pour livrer ses réflexions sur la vie, le monde et les félins. Entre deux exercices de musculation, il déroule ses pensées félinosophiques dans un univers absurde, mêlant stand-up, conte et cirque, où vrai et faux se confondent. Avec humour mordant, punchlines percutantes et regard grinçant sur la société, ce personnage singulier oscille entre comédie sociale anglaise et anti-héros décalé. .

rue du moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

A funny, wacky show where humor, absurdity and feline reflections go hand in hand.

L’événement Spectacle: Fidji Carspach a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau