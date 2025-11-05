Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE) Blainville-sur-Orne

Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE) Blainville-sur-Orne mercredi 5 novembre 2025.

Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE)

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Fidji, née d’un tirage aux dés familial, raconte sa vie entre mer, famille et imagination elle fabrique un bateau pour traverser l’Atlantique avec le chat Orelsan. Texte et mise en scène Sylvain Levey, avec Marie Bout et Gweltaz Chauvir. Spectacle dès 8 ans

Je m’appelle Fidji parce que mon père aime le rugby et l’océan Indien. Ma mère, elle, aurait préféré Frida, car elle aime la peinture et l’océan Pacifique. Dans ma famille, tout se décide aux dés 1, 3 ou 5, c’est ma mère ; 2, 4 ou 6, c’est mon père. Le jour de ma naissance, c’est le 6 qui est sorti.

Nous habitons à Hermanville, parce que c’est le 1 qui est sorti — papa aurait préféré l’Ardèche. Dans ma chambre, je fabrique mon bateau et, dès qu’il sera terminé, je traverserai l’océan Atlantique avec le chat de la maison, Orelsan. Papa aurait préféré un chien, mais c’est maman qui a gagné aux dés.

À partir de 8 ans

Texte et mise en scène Sylvain Levey

Avec Marie Bout et Gweltaz Chauviré

Hors Champ, sur le territoire de la communauté urbaine Caen la Mer.

Tournée en cours de finalisation — nous contacter pour plus d’informations. .

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 44 08 31 communication@champexquis.com

English : Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE)

Fiji, born of a family crapshoot, tells the story of her life at sea, with her family and her imagination: she’s building a boat to cross the Atlantic with Orelsan the cat. Written and directed by Sylvain Levey, with Marie Bout and Gweltaz Chauvir. For ages 8 and up

German : Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE)

Fidji, die aus einem familiären Würfelspiel hervorgegangen ist, erzählt von ihrem Leben zwischen Meer, Familie und Fantasie: Sie baut ein Boot, um mit dem Kater Orelsan den Atlantik zu überqueren. Text und Regie: Sylvain Levey, mit Marie Bout und Gweltaz Chauvir. Aufführung ab 8 Jahren

Italiano :

Fidji, frutto del lancio di una moneta in famiglia, racconta la sua vita in mare, la sua famiglia e la sua immaginazione: sta costruendo una barca per attraversare l’Atlantico con il gatto Orelsan. Scritto e diretto da Sylvain Levey, con Marie Bout e Gweltaz Chauvir. Per bambini dagli 8 anni in su

Espanol :

Fidji, el resultado del lanzamiento de una moneda en la familia, cuenta la historia de su vida en el mar, su familia y su imaginación: está construyendo un barco para cruzar el Atlántico con el gato Orelsan. Escrita y dirigida por Sylvain Levey, con Marie Bout y Gweltaz Chauvir. A partir de 8 años

L’événement Spectacle Fidji de Sylvain LEVEY (Production TCE) Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2025-10-04 par Calvados Attractivité