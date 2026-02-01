Spectacle Fiesta Monts

Spectacle Fiesta

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Début : Mardi 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Depuis toujours Nono n’a qu’une idée en tête faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans. Seulement quand la tempête Marie-Thérèse débarque et fait souffler sur le pays ses bourrasques furieuses, tout est remis en question. Les copains de Nono s’interrogent faut-il braver la bourrasque mortelle pour célébrer ou s’enfermer à quadruple tours chez soi ? Dix ans, au fond, ça compte vraiment ?

Fiesta est une pièce bouillante et tendre, qui célèbre la force de l’amitié, la nécessité d’être ensemble et la rage d’être vivant·e·s malgré les tumultes. .

English :

Nono has always had one idea in mind: to throw a gigantic fiesta for his tenth birthday. But when storm Marie-Thérèse arrives and blows its furious gusts across the country, everything is called into question

