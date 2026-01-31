Spectacle Figures de femmes rue de Verdun Angoulins

Spectacle Figures de femmes

rue de Verdun Salle Europe Angoulins Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06

Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des femmes.



Figures de femmes Contes et propos à deux voix.

rue de Verdun Salle Europe Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92

English :

As part of International Women’s Rights Day.



