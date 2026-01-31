Spectacle Figures de femmes rue de Verdun Angoulins

Début : 2026-03-06 16:30:00
Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des femmes.

Figures de femmes Contes et propos à deux voix.
rue de Verdun Salle Europe Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

As part of International Women’s Rights Day.

