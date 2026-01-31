Spectacle Figures de femmes rue de Verdun Angoulins
rue de Verdun Salle Europe Angoulins Charente-Maritime
Début : 2026-03-06 16:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des femmes.
Figures de femmes Contes et propos à deux voix.
rue de Verdun Salle Europe Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92
English :
As part of International Women’s Rights Day.
Figures de femmes Contes et propos à deux voix.
