Spectacle : Figures de femmes Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Spectacle : Figures de femmes

Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

« Un spectacle conçu comme un hommage vibrant aux chanteuses iconiques et aux grandes scènes du cinéma musical.

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Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

%AB A show conceived as a vibrant tribute to iconic female singers and the great scenes from musical films.

L’événement Spectacle : Figures de femmes Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay