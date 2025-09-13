Spectacle Fikziohesia Rue du Théâtre Hendaye

Spectacle Fikziohesia Rue du Théâtre Hendaye samedi 13 septembre 2025.

Spectacle Fikziohesia

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

À ces six acteurs sans idées, une plate-forme en bois ouvre la voie vers la cohésion.

Ce morceau de bois leur permettra, entre autres, de se retrouver avec un tricycle et une hache, de jouer un grand match de basket et de participer à un casting avec quelques micros.

En plus ils seront soumis à un anneau puissant et devront échapper à un grand œil ancien qui le désire. Grâce à la magie et à la fiction, ce groupe pourra-t-il obtenir une vraie cohésion ?

SUIVI D’UN PINTXO POTE ET DU FILM POÈMES . .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18

English : Spectacle Fikziohesia

German : Spectacle Fikziohesia

Italiano :

Espanol : Spectacle Fikziohesia

L’événement Spectacle Fikziohesia Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce