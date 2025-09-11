Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants » MJC du Chemin Vert Le Sillon Caen
Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »
MJC du Chemin Vert Le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen Calvados
Début : 2025-09-11 16:00:00
2025-09-11
La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants vous invite à découvrir un extrait de leur spectacle en cours de création Filles de Putes , le jeudi 11 septembre à 16h au Sillon.
Le spectacle
Pas de photos
Pas d’écrits
Un seul témoignage
2 soeurs
Un mystère
Suzanne, leur grand-mère.
Prostituée.
Une enquête
Des archives
Des recherches généalogiques
Tenter de savoir
Imaginer l’inconnu
Spectacle de théâtre d’objets et d’Ombres
2 comédiennes
Durée envisagée 1h15
En savoir plus sur la Compagnie des Cœurs Vaillants
Plus d’infos
Gratuit
Conseillé à partir de 10 ans.
Plus d’informations auprès de la compagnie compagnie.coeursvaillants@gmail.com .
MJC du Chemin Vert Le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90
English : Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »
The Compagnie Normande les Coeurs Vaillants invites you to discover an extract from their show in progress: « Filles de Putes », on Thursday September 11th at 4pm at Le Sillon.
German : Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »
Die normannische Compagnie les Coeurs Vaillants lädt Sie ein, am Donnerstag, den 11. September um 16 Uhr im Sillon einen Ausschnitt aus ihrem derzeit entstehenden Stück « Filles de Putes » zu sehen.
Italiano :
La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants vi invita a scoprire un estratto della loro mostra in corso: « Filles de Putes », giovedì 11 settembre alle 16.00 presso Le Sillon.
Espanol :
La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants le invita a descubrir un extracto de su espectáculo en curso: « Filles de Putes », el jueves 11 de septiembre a las 16.00 horas en Le Sillon.
