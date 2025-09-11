Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants » MJC du Chemin Vert Le Sillon Caen

Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants » MJC du Chemin Vert Le Sillon Caen jeudi 11 septembre 2025.

Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »

MJC du Chemin Vert Le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 16:00:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants vous invite à découvrir un extrait de leur spectacle en cours de création Filles de Putes , le jeudi 11 septembre à 16h au Sillon.

La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants vous invite à découvrir un extrait de leur spectacle en cours de création Filles de Putes , le jeudi 11 septembre à 16h au Sillon.

Le spectacle

Pas de photos

Pas d’écrits

Un seul témoignage

2 soeurs

Un mystère

Suzanne, leur grand-mère.

Prostituée.

Une enquête

Des archives

Des recherches généalogiques

Tenter de savoir

Imaginer l’inconnu

Spectacle de théâtre d’objets et d’Ombres

2 comédiennes

Durée envisagée 1h15

En savoir plus sur la Compagnie des Cœurs Vaillants

Plus d’infos

Gratuit

Conseillé à partir de 10 ans.

Plus d’informations auprès de la compagnie compagnie.coeursvaillants@gmail.com .

MJC du Chemin Vert Le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90

English : Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »

The Compagnie Normande les Coeurs Vaillants invites you to discover an extract from their show in progress: « Filles de Putes », on Thursday September 11th at 4pm at Le Sillon.

German : Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants »

Die normannische Compagnie les Coeurs Vaillants lädt Sie ein, am Donnerstag, den 11. September um 16 Uhr im Sillon einen Ausschnitt aus ihrem derzeit entstehenden Stück « Filles de Putes » zu sehen.

Italiano :

La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants vi invita a scoprire un estratto della loro mostra in corso: « Filles de Putes », giovedì 11 settembre alle 16.00 presso Le Sillon.

Espanol :

La Compagnie Normande les Coeurs Vaillants le invita a descubrir un extracto de su espectáculo en curso: « Filles de Putes », el jueves 11 de septiembre a las 16.00 horas en Le Sillon.

L’événement Spectacle « Filles de Putes Compagnie des Coeurs Vaillants » Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par Calvados Attractivité