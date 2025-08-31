Spectacle Filles, mères, rebelles … Sufragettes Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Filles, mères, rebelles … Sufragettes Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges mardi 24 mars 2026.

Spectacle Filles, mères, rebelles … Sufragettes

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Spectacle filles, mères, rebelles .. Les suffragettes par la Compagnie le Road Movie Cabaret.

2 jeunes comédiens au jeu teinté d’humour et réalisme.

Un immense cri en faveur de la liberté et des droits de femmes qui résonne aujourd’hui encore.Tout public

14 .

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

Show filles, mères, rebelles … Les suffragettes by Compagnie le Road Movie Cabaret.

2 young actors with a touch of humor and realism.

A huge cry for freedom and women’s rights that still resonates today.

German :

Theaterstück Töchter, Mütter, Rebellen … Les suffragettes von der Compagnie le Road Movie Cabaret.

2 junge Schauspieler, deren Spiel von Humor und Realismus geprägt ist.

Ein riesiger Schrei für die Freiheit und die Rechte der Frauen, der auch heute noch nachhallt.

Italiano :

Ragazze, madri, ribelli… Le suffragette della Road Movie Cabaret Company.

2 giovani attori che recitano con umorismo e realismo.

Un grande grido di libertà e di diritti delle donne che risuona ancora oggi.

Espanol :

Niñas, madres, rebeldes … Las sufragistas por la compañía Road Movie Cabaret.

2 jóvenes actores interpretando con humor y realismo.

Un gran grito por la libertad y los derechos de la mujer que aún resuena hoy en día.

L’événement Spectacle Filles, mères, rebelles … Sufragettes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-08-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES