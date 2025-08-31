Spectacle Filles, mères, rebelles … Sufragettes Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges
Mardi 2026-03-24 20:00:00
2026-03-24 21:30:00
2026-03-24
Spectacle filles, mères, rebelles .. Les suffragettes par la Compagnie le Road Movie Cabaret.
2 jeunes comédiens au jeu teinté d’humour et réalisme.
Un immense cri en faveur de la liberté et des droits de femmes qui résonne aujourd’hui encore.Tout public
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
English :
Show filles, mères, rebelles … Les suffragettes by Compagnie le Road Movie Cabaret.
2 young actors with a touch of humor and realism.
A huge cry for freedom and women’s rights that still resonates today.
German :
Theaterstück Töchter, Mütter, Rebellen … Les suffragettes von der Compagnie le Road Movie Cabaret.
2 junge Schauspieler, deren Spiel von Humor und Realismus geprägt ist.
Ein riesiger Schrei für die Freiheit und die Rechte der Frauen, der auch heute noch nachhallt.
Italiano :
Ragazze, madri, ribelli… Le suffragette della Road Movie Cabaret Company.
2 giovani attori che recitano con umorismo e realismo.
Un grande grido di libertà e di diritti delle donne che risuona ancora oggi.
Espanol :
Niñas, madres, rebeldes … Las sufragistas por la compañía Road Movie Cabaret.
2 jóvenes actores interpretando con humor y realismo.
Un gran grito por la libertad y los derechos de la mujer que aún resuena hoy en día.
