Spectacle La Chapelle Fillières

Spectacle La Chapelle Fillières samedi 16 août 2025.

Spectacle

La Chapelle 2 place de l’église Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date :

Samedi 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16 20:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Spectacle « Loin des flammes » retraçant la vie de deux couples ouvriers dans le bassin de Longwy, dans les années 70.

Réservation possible par SMS au 06 08 66 82 71.

Participation libre.Tout public

La Chapelle 2 place de l’église Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 66 82 71

English :

Loin des flammes » show recounting the lives of two working-class couples in the Longwy basin in the 70s.

Reservations by SMS to 06 08 66 82 71.

Free admission.

German :

Schauspiel « Loin des flammes », das das Leben zweier Arbeiterehepaare im Becken von Longwy in den 1970er Jahren nachzeichnet.

Reservierung per SMS unter 06 08 66 82 71 möglich.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Loin des flammes » (Lontano dalle fiamme), uno spettacolo che ripercorre la vita di due coppie di operai nel bacino di Longwy negli anni Settanta.

Le prenotazioni possono essere effettuate via SMS al numero 06 08 66 82 71.

Ingresso libero.

Espanol :

Loin des flammes » (Lejos de las llamas), un espectáculo que recorre la vida de dos parejas de clase trabajadora en la cuenca de Longwy en los años setenta.

Las reservas pueden hacerse por SMS al 06 08 66 82 71.

Entrada gratuita.

