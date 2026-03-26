Spectacle fin d’année d’Ikastola

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Spectacle de fin d’année. .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Spectacle fin d’année d’Ikastola

L’événement Spectacle fin d’année d’Ikastola Hasparren a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque