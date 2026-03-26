Spectacle fin d’année d’Ikastola Hasparren

Spectacle fin d'année d'Ikastola Salle Mendeala Hasparren 2026-04-03

Spectacle fin d’année d’Ikastola Hasparren vendredi 3 avril 2026.

Spectacle fin d’année d’Ikastola

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Spectacle de fin d’année.   .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Spectacle fin d’année d’Ikastola

L’événement Spectacle fin d’année d’Ikastola Hasparren a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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