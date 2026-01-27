Spectacle Flamenco Amar y Bailar Salle des Concerts Le Mans

Spectacle Flamenco Amar y Bailar

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Amar y Bailar met en lumière le dialogue vivant entre le chant, la guitare et la danse. Une immersion authentique dans le flamenco, à la fois fidèle à ses racines et profondément vivant. En partenariat avec l’association Danses et Vibrations.

La danse, telle qu’elle est explorée par Eva Luisa, se nourrit de ce socle symbolique et musical, tout en s’imprégnant du vécu et des émotions de la vie.

Chaque geste, chaque souffle et chaque vibration devient une expression personnelle, où la tradition rencontre l’histoire et l’expérience propre de la danseuse.

Danse Eva Luisa

Chant Martcho Claveria et Emilio Cortés

Guitare Alban Lorini

En partenariat avec l’association Danses et Vibrations. .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire dansesetvibrations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amar y Bailar highlights the lively dialogue between song, guitar and dance. An authentic immersion in flamenco, at once faithful to its roots and profoundly alive. In partnership with Danses et Vibrations.

L’événement Spectacle Flamenco Amar y Bailar Le Mans a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT72