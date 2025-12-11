Spectacle Flamenco au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat
Spectacle Flamenco au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle Flamenco au Mathusalem
30 Avenue Raymond Poulidor Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Mathusalem café brocante organise un spectacle Flamenco avec Alma Flamenka .
30 Avenue Raymond Poulidor Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 42 86 89
