Spectacle Flamenco Senda del cielo par Arena Negra Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tacones Sevillanos vous propose une soirée Flamenco avec la Compagnie Arena Negra (déjà venue en 2023), qui nous présentera sa nouvelle création Senda del cielo un voyage entre ciel et terre, un lien puissant entre deux passions, celles du flamenco et des étoiles .

Six artistes sur scène pour un voyage flamenco vibrant, mêlant guitare, chant, danse et percussions.

Restauration Tapas de 19h30 à 20h30 sur réservation

Spectacle à 21h

Réservations sur Helloasso:

https://www.helloasso.com/associations/tacones-sevillanos/evenements/spectacle-flamenco-arena-negra .

