Spectacle FLAM(M)E, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Spectacle FLAM(M)E Samedi 11 avril, 11h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Samedi 11 avril – 11h30

Compagnie SCOM – Coline Garcia avec Clémence de Felice

Cirque de récit d’après La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon

Nadia Comaneci, la gymnaste roumaine qui déboula, en 1976 aux Jeux olympiques de Montréal, à 14 ans, et fit dérailler les ordinateurs en recevant la note 10 – jamais attribuée – à sept reprises. La fille parfaite sur laquelle les petites filles du monde capitaliste projettent leurs rêves. La fille parfaite dans laquelle le régime politique roumain projette une publicité exemplaire de l’éducation communiste. Et puis, c’est la métamorphose. Le corps de Nadia change. « La magie retombe » jusqu’à un exil politique.

A travers une libre adaptation du roman La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, FLAM(M)E souhaite évoquer les manières dont le corps – et en particulier – le corps sportif des filles/femmes est perçu bien au-delà de ses capacités performatives jusqu’à devenir un objet de désir social et un enjeu politique. Ce spectacle prendra la forme d’un solo interprétée par une acrobate au sol.

Programmation en lien avec le Marathon des Mots

Médiathèque José Cabanis – Atrium (niveau -1)

Durée : 30min

A partir de 8 ans

