Spectacle Flammes et slam ! Centre culturel Robert Margerit Isle
Spectacle Flammes et slam ! Centre culturel Robert Margerit Isle dimanche 1 mars 2026.
Spectacle Flammes et slam !
Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
A l’occasion du 37ème Salon du Livre Jeunesse, Clark Compagnie propose le spectacle Flammes et slam ! . Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres.
Les histoires racontent qu’il y a dans le monde des princesses à sauver, mais il n’est pas
tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent. La terrifiante dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir plus clair.
Réservations en ligne. .
Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Flammes et slam !
L’événement Spectacle Flammes et slam ! Isle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole