Spectacle Flammes et slam ! Centre culturel Robert Margerit Isle

Spectacle Flammes et slam !

Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

A l’occasion du 37ème Salon du Livre Jeunesse, Clark Compagnie propose le spectacle Flammes et slam ! . Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres.

Les histoires racontent qu’il y a dans le monde des princesses à sauver, mais il n’est pas

tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent. La terrifiante dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir plus clair.

Réservations en ligne.

