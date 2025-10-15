Spectacle « Flaque, pourvu qu’il pleuve! » Rosières-en-Santerre

Spectacle « Flaque, pourvu qu'il pleuve! » Rosières-en-Santerre mercredi 15 octobre 2025.

Rue Jean Jaurès Rosières-en-Santerre Somme

Gratuit

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Pour les enfants, la pluie c'est la fête !

La pluie crée des contraintes on est mouillé, ça glisse, on va se salir, on doit changer les plans, on annule, on n'a jamais les bonnes chaussures et on a froid.

MAIS on peut mettre les bottes rigolotes, le super kway, on sort le parapluie, on saute dans les flaques et on attrape les escargots. Parce que les enfants sont nés de la dernière pluie, ils nous apprennent à regarder avec des yeux nouveaux, à sentir comme pour la première fois, à jouer coûte que coûte.

Un spectacle des ateliers de Pénélope 0 .

Rue Jean Jaurès Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 86 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

