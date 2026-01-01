Spectacle Flocon de Neige Vitré
Spectacle Flocon de Neige Vitré samedi 24 janvier 2026.
Spectacle Flocon de Neige
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
Comme chaque Hiver, la conteuse part à la recherche des flocons de neige avec l’héroïne de son histoire.
A la rencontre du public, elles parcourront villes et villages pour vivre la magie de l’hiver.
Public familial à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
