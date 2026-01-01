Spectacle Flocon de Neige

Vitré Ille-et-Vilaine

24 janvier 2026 15:00

16:00

24 janvier 2026

Comme chaque Hiver, la conteuse part à la recherche des flocons de neige avec l’héroïne de son histoire.

A la rencontre du public, elles parcourront villes et villages pour vivre la magie de l’hiver.

Public familial à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription. .

