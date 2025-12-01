Spectacle Flocon Frisson Rosheim

Spectacle Flocon Frisson

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

Spectacle familial autour de Lulu le lutin, transi par le froid de l’hiver. Une histoire rythmée et hivernale où petits et grands sont invités à venir le réchauffer.

L’hiver pointe le bout de son nez et Lulu le lutin est complètement gelé. Le public est invité à partager une aventure pleine de douceur et de poésie, tout en veillant à ne pas s’enrhumer. Créé par Claudia Pellarin et interprété par la troupe Band’Amat 2025 . .

Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 63 88 relais-pe@ccp-r.fr

A family show revolving around Lulu the elf, who’s suffering from the cold of winter. A rhythmic, wintry story where young and old are invited to come and warm him up.

