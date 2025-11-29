Spectacle Flocon sur la fenêtre Rue des écoles Mazerolles
Spectacle Flocon sur la fenêtre Rue des écoles Mazerolles samedi 13 décembre 2025.
Rue des écoles Bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Spectacle Flocon sur la fenêtre par Sandrine Mounier de la compagnie Sardines à lunettes .
Dans la cheminée, le feu brûle. Grand-père aimerait rester bien au chaud dans leur petite maison mais grand-mère a très envie de fêter Noël. Alors direction la forêt pour trouver un sapin. Et hop, les voilà chaudement vêtus ! Main dans la main et à petits pas, ils marchent sous les flocons de neige. Et croyez-moi, cette promenade, on pourrait
en faire toute une histoire !
Un spectacle où se mêlent des contes enrubannés, des comptines et des chansons de noël, d’hiver et d’amitié. .
Rue des écoles Bibliothèque Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr
