Spectacle Flocon sur la fenêtre Rue des écoles Mazerolles

Spectacle Flocon sur la fenêtre

Rue des écoles Bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Spectacle Flocon sur la fenêtre par Sandrine Mounier de la compagnie Sardines à lunettes .

Dans la cheminée, le feu brûle. Grand-père aimerait rester bien au chaud dans leur petite maison mais grand-mère a très envie de fêter Noël. Alors direction la forêt pour trouver un sapin. Et hop, les voilà chaudement vêtus ! Main dans la main et à petits pas, ils marchent sous les flocons de neige. Et croyez-moi, cette promenade, on pourrait

en faire toute une histoire !

Un spectacle où se mêlent des contes enrubannés, des comptines et des chansons de noël, d’hiver et d’amitié. .

Rue des écoles Bibliothèque Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr

English : Spectacle Flocon sur la fenêtre

L’événement Spectacle Flocon sur la fenêtre Mazerolles a été mis à jour le 2025-11-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran