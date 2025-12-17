Spectacle Flocons sur la fenêtre Médiathèque La MéMo Monein

Spectacle Flocons sur la fenêtre

Médiathèque La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Par la cie Sardines à lunettes .

Dans la cheminée, le feu brûle. Grand-père aimerait rester bien au chaud dans leur petite maison mais grand-mère a très envie de fêter Noël. Alors direction la forêt pour trouver un sapin. Et hop, les voilà chaudement vêtus ! Main dans la main et à petits pas, ils marchent sous les flocons de neige. Et croyez-moi, cette promenade, on pourrait en faire toute une histoire !

Un spectacle où se mêlent des contes enrubannés, des comptines et des chansons de noël, d’hiver et d’amitié. .

Médiathèque La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

