Spectacle Florence Mendez « Délicate »

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons , vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches. Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle vous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Étonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. Virée de France Inter avant que ce soit cool, Florence Mendez officie désormais en tant que chroniqueuse dans l’émission La Dernière, présentée par Guillaume Meurice, Aymeric Lompret, Pierre-Emmanuel Barré et Juliette Arnaud sur Radio Nova.

Réservation office de tourisme La Souterraine 05 55 89 23 07 .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

