Spectacle Florian Lex Imparfaits Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Florian Lex Imparfaits Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc samedi 31 janvier 2026.

Spectacle Florian Lex Imparfaits

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître. Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. Le saviez-vous ? Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues ! Il interprète aussi le rôle de Max dans la série Scènes de Ménages sur M6.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Florian Lex Imparfaits Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme